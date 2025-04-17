鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估上修至2.19元，預估目標價為43.66元
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:19
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.15元上修至2.19元，其中最高估值2.43元，最低估值1.86元，預估目標價為43.66元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.43(2.43)
|2.6
|2.76
|2.72
|最低值
|1.86(1.86)
|1.94
|1.99
|2.43
|平均值
|2.16(2.16)
|2.29
|2.42
|2.58
|中位數
|2.19(2.15)
|2.26
|2.37
|2.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|82.02億
|84.29億
|88.37億
|53.72億
|最低值
|51.15億
|51.39億
|50.82億
|53.72億
|平均值
|61.25億
|61.65億
|62.71億
|53.72億
|中位數
|59.18億
|59.63億
|58.05億
|53.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.64
|1.60
|3.95
|2.22
|2.19
|營業收入
|46.24億
|68.81億
|89.19億
|67.61億
|53.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估下修至13.58元，預估目標價為192.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合大陸控股(UAL-US)EPS預估下修至10.2元，預估目標價為93.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至4.05元，預估目標價為65.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金HMY-US的目標價調升至12.05元，幅度約10.34%
上一篇
下一篇