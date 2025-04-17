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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估上修至2.19元，預估目標價為43.66元

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:19


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.15元上修至2.19元，其中最高估值2.43元，最低估值1.86元，預估目標價為43.66元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.43(2.43)2.62.762.72
最低值1.86(1.86)1.941.992.43
平均值2.16(2.16)2.292.422.58
中位數2.19(2.15)2.262.372.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值82.02億84.29億88.37億53.72億
最低值51.15億51.39億50.82億53.72億
平均值61.25億61.65億62.71億53.72億
中位數59.18億59.63億58.05億53.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.641.603.952.222.19
營業收入46.24億68.81億89.19億67.61億53.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBA

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