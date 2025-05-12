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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Life Financial, Inc.(SLF-US)EPS預估上修至5.28元，預估目標價為64.98元

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Sun Life Financial, Inc.(SLF-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.16元上修至5.28元，其中最高估值5.32元，最低估值4.9元，預估目標價為64.98元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.32(5.24)5.96.02
最低值4.9(4.9)5.245.81
平均值5.2(5.1)5.645.92
中位數5.28(5.16)5.75.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值94.06億97.99億103.25億
最低值94.06億97.99億103.25億
平均值94.06億97.99億103.25億
中位數94.06億97.99億103.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.065.364.013.903.85
營業收入335.46億281.57億186.04億307.89億285.14億

詳細資訊請看美股內頁：
Sun Life Financial, Inc.(SLF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSLF

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