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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：麥卡遜MCK-US的目標價調升至772.5元，幅度約5.46%

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對麥卡遜(MCK-US)提出目標價估值：中位數由732.5元上修至772.5元，調升幅度5.46%。其中最高估值820元，最低估值690元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予麥卡遜評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀1位。

麥卡遜今(12日)收盤價為693.46元。近5日股價下跌5.46%，標普指數下跌0.47%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MCK市場預估目標價

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