【Joe’s華爾街脈動】輝達帶動科技股反彈，標普500指數抹去年度跌幅；關稅休兵之際CPI數據趨緩

Joe Lu 2025-05-14 07:42

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市場樂見通膨降溫，科技股憑 AI 樂觀情緒大漲；道瓊指數受聯合健康拖累下跌

Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 13 日 美東時間

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市場概況

美國股市週二延續上漲動能，標普 500 指數收復失地，重新站回今年以來的正報酬區間，投資者情緒在週一美中關稅休兵後持續樂觀，並進一步受到優於預期的四月份通膨報告所支撐。今日上午公布的消費者物價指數（CPI）年增 2.3%，略低於預期的 2.4%，暫時緩解市場對四月起實施關稅導致消費者物價急劇上揚的疑慮。儘管經濟學家認為，關稅的全面影響可能數月後才會顯現在 CPI 數據中，但今日的數據受到市場歡迎，並被視為給予美國聯準會在貨幣政策上維持觀望的空間。

今日科技類股上漲的關鍵推手為輝達 (NVIDIA)，其股價在公司宣布將向沙烏地阿拉伯提供 18,000 顆頂級人工智慧晶片作為白宮主導計畫一部分的消息後，上漲 + 5.63%。此一涉及輝達先進 GB300 Blackwell 晶片用於新建置資料中心的發展，提振了博通 (Broadcom) (+4.89%) 和超微 (AMD) 等同業晶片股，市場對 AI 交易的熱情再度升溫。儘管美中關稅協議仍是一個重大的正面因素，但惠譽 (Fitch) 和凱投宏觀 (Capital Economics) 等機構的分析師警告，這並不意味著完全的「貿易正常化」。他們指出，即使有所削減，美國的有效關稅率仍處於歷史高位，且眾多潛在的衝突點可能在 90 天暫停期滿後導致緊張局勢再度升級。白宮亦宣布沙烏地阿拉伯另外承諾在美國投資 6000 億美元，重點關注科技和國防領域，進一步突顯了國際間的經濟磋商。

重點摘要

標普 500 指數 (+0.66%) 週二上漲，轉為今年以來正報酬，投資者延續週一因美中貿易緊張局勢緩解所帶動的強勁漲勢，並樂見優於預期的四月份 CPI 數據。

四月份 CPI 年增 2.3%，低於預期，顯示關稅衝擊尚未普遍顯現於消費者物價；然而，市場衍生的通膨指標今日走強。

那斯達克綜合指數 (+1.52%) 領漲，受惠於輝達 (+5.63%) 宣布重大 AI 晶片協議後半導體股的大漲；道瓊指數 (-0.64%) 則受聯合健康股價急跌拖累。

儘管市場表現正面，分析師警告關稅不確定性依然存在。分析顯示投資存續期間仍極為不利，儘管消費者信心呈現中度正向。

市場焦點仍集中在即將公布的零售銷售和 PPI 數據，以進一步評估經濟韌性及關稅的真實影響。

主要市場指數