【Joe’s華爾街脈動】輝達帶動科技股反彈，標普500指數抹去年度跌幅；關稅休兵之際CPI數據趨緩
Joe Lu 2025-05-14 07:42
市場樂見通膨降溫，科技股憑 AI 樂觀情緒大漲；道瓊指數受聯合健康拖累下跌
Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 13 日 美東時間
市場概況
美國股市週二延續上漲動能，標普 500 指數收復失地，重新站回今年以來的正報酬區間，投資者情緒在週一美中關稅休兵後持續樂觀，並進一步受到優於預期的四月份通膨報告所支撐。今日上午公布的消費者物價指數（CPI）年增 2.3%，略低於預期的 2.4%，暫時緩解市場對四月起實施關稅導致消費者物價急劇上揚的疑慮。儘管經濟學家認為，關稅的全面影響可能數月後才會顯現在 CPI 數據中，但今日的數據受到市場歡迎，並被視為給予美國聯準會在貨幣政策上維持觀望的空間。
整體市場的標普 500 指數上漲 + 0.66%，而以科技股為主的那斯達克綜合指數則顯著攀升 + 1.52%。然而，道瓊工業平均指數表現遠遠落後，下跌 - 0.64%（約 270 點），主要由於其成分股聯合健康 (UnitedHealth) 在其執行長意外離職，並撤回 2025 年財測後股價暴跌近 18%。標普 500 指數轉為 2025 年正報酬，代表著其從四月初因貿易緊張局勢嚴重打擊投資者信心時的低點顯著回升。
今日科技類股上漲的關鍵推手為輝達 (NVIDIA)，其股價在公司宣布將向沙烏地阿拉伯提供 18,000 顆頂級人工智慧晶片作為白宮主導計畫一部分的消息後，上漲 + 5.63%。此一涉及輝達先進 GB300 Blackwell 晶片用於新建置資料中心的發展，提振了博通 (Broadcom) (+4.89%) 和超微 (AMD) 等同業晶片股，市場對 AI 交易的熱情再度升溫。儘管美中關稅協議仍是一個重大的正面因素，但惠譽 (Fitch) 和凱投宏觀 (Capital Economics) 等機構的分析師警告，這並不意味著完全的「貿易正常化」。他們指出，即使有所削減，美國的有效關稅率仍處於歷史高位，且眾多潛在的衝突點可能在 90 天暫停期滿後導致緊張局勢再度升級。白宮亦宣布沙烏地阿拉伯另外承諾在美國投資 6000 億美元，重點關注科技和國防領域，進一步突顯了國際間的經濟磋商。
重點摘要
- 標普 500 指數 (+0.66%) 週二上漲，轉為今年以來正報酬，投資者延續週一因美中貿易緊張局勢緩解所帶動的強勁漲勢，並樂見優於預期的四月份 CPI 數據。
- 四月份 CPI 年增 2.3%，低於預期，顯示關稅衝擊尚未普遍顯現於消費者物價；然而，市場衍生的通膨指標今日走強。
- 那斯達克綜合指數 (+1.52%) 領漲，受惠於輝達 (+5.63%) 宣布重大 AI 晶片協議後半導體股的大漲；道瓊指數 (-0.64%) 則受聯合健康股價急跌拖累。
- 儘管市場表現正面，分析師警告關稅不確定性依然存在。分析顯示投資存續期間仍極為不利，儘管消費者信心呈現中度正向。
- 市場焦點仍集中在即將公布的零售銷售和 PPI 數據，以進一步評估經濟韌性及關稅的真實影響。
主要市場指數
主要市場指數週二表現分歧，科技股領漲，而道瓊指數則受特定個股疲弱拖累。標普 500 指數上漲 + 0.66%，使其今年以來轉為正報酬。那斯達克綜合指數在半導體和大型科技股強勁表現的帶動下飆升 + 1.52%。相較之下，道瓊工業平均指數下跌 - 0.64%。代表小型股的羅素 2000 指數上漲 + 0.37%。市場走勢反映出對美中貿易休兵的持續樂觀情緒以及對四月份 CPI 數據的正面反應。
費城半導體指數表現突出，在輝達利多消息和整體科技股熱情的帶動下大漲 + 3.13%。此強勁漲幅進一步改善其近期技術面貌。
從分析角度來看，今日的漲勢使得標普 500 指數與那斯達克綜合指數的近期市場特性進一步改善，分析目前顯示兩者狀況均屬有利。然而，根據我們的指標，道瓊工業平均指數仍維持中性，而羅素 2000 指數則從中性轉為中度不利。此種分歧突顯了目前由科技股和大型成長股領軍的局面，而部分更廣泛的市場產業則信心不足。(全文未完)
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