巴基斯坦軍方公布「銅牆鐵壁」行動細節

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-12 16:00

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巴基斯坦三軍新聞局局長喬杜里周日（11 日）晚在記者會上表示，印度 5 月 6 日夜間開始對巴基斯坦平民發起攻擊後，巴基斯坦三軍協同啟動代號為「銅牆鐵壁」的軍事行動回應。

喬杜里表示，巴方對印度本土和印控克什米爾境內 26 個軍事目標發動襲擊，給印方空軍基地和軍事設施造成巨大破壞，印度阿丹普爾和布吉空軍基地 S-400 防空系統被摧毀，印度布拉莫斯飛彈儲存庫也被摧毀。

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喬杜里表示，在「銅牆鐵壁」回應行動中，使用了「法塔赫系列」精確導引飛彈、精確遠程火炮等武器。巴基斯坦武裝部隊還發動全面網攻，削弱和破壞了印度武裝部隊用於支持軍事行動的關鍵基礎設施和服務。

喬杜里稱，巴基斯坦的軍事反應是精確相稱，表現出極大克制，旨在避免平民傷亡，針對直接參與在巴基斯坦境內實施殺戮和襲擊的實體。

喬杜里表示，有 84 架入侵巴基斯坦的印度無人機被擊落，巴基斯坦有一架飛機受到印度飛彈襲擊後輕微損壞。