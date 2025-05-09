鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估上修至94元，預估目標價為1,890.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2025年EPS預估：中位數由91.24元上修至94元，其中最高估值100元，最低估值90元，預估目標價為1,890.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|100(95.88)
|111.8
|113
|最低值
|90(90)
|100
|113
|平均值
|94.22(92.22)
|106.69
|113
|中位數
|94(91.24)
|107
|113
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|165.14億
|173.40億
|180.90億
|最低值
|158.39億
|166.93億
|180.90億
|平均值
|161.76億
|170.16億
|180.90億
|中位數
|161.76億
|170.16億
|180.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|55.63
|176.51
|-23.57
|146.98
|199.32
|營業收入
|97.39億
|128.38億
|115.68億
|157.87億
|166.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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