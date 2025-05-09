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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估上修至94元，預估目標價為1,890.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2025年EPS預估：中位數由91.24元上修至94元，其中最高估值100元，最低估值90元，預估目標價為1,890.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值100(95.88)111.8113
最低值90(90)100113
平均值94.22(92.22)106.69113
中位數94(91.24)107113

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值165.14億173.40億180.90億
最低值158.39億166.93億180.90億
平均值161.76億170.16億180.90億
中位數161.76億170.16億180.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS55.63176.51-23.57146.98199.32
營業收入97.39億128.38億115.68億157.87億166.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMKL

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