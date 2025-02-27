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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Revolution Medicines Inc(RVMD-US)EPS預估下修至-4.26元，預估目標價為71.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Revolution Medicines Inc(RVMD-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.91元下修至-4.26元，其中最高估值-3.6元，最低估值-4.94元，預估目標價為71.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-3.6(-3.6)-3.83-1.131.92
最低值-4.94(-4.65)-5.71-5.88-4.95
平均值-4.28(-3.96)-4.79-3.91-1.95
中位數-4.26(-3.91)-4.8-3.97-2.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7,000萬4,150萬5.44億8.43億
最低值0.000.000.004.06億
平均值587萬371萬1.48億5.34億
中位數0.000.007,221萬4.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-2.01-2.57-3.08-3.86
營業收入4,298萬2,939萬3,538萬1,158萬

詳細資訊請看美股內頁：
Revolution Medicines Inc(RVMD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRVMD

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