鉅亨速報 - Factset 最新調查：Revolution Medicines Inc(RVMD-US)EPS預估下修至-4.26元，預估目標價為71.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Revolution Medicines Inc(RVMD-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.91元下修至-4.26元，其中最高估值-3.6元，最低估值-4.94元，預估目標價為71.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-3.6(-3.6)
|-3.83
|-1.13
|1.92
|最低值
|-4.94(-4.65)
|-5.71
|-5.88
|-4.95
|平均值
|-4.28(-3.96)
|-4.79
|-3.91
|-1.95
|中位數
|-4.26(-3.91)
|-4.8
|-3.97
|-2.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7,000萬
|4,150萬
|5.44億
|8.43億
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06億
|平均值
|587萬
|371萬
|1.48億
|5.34億
|中位數
|0.00
|0.00
|7,221萬
|4.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.01
|-2.57
|-3.08
|-3.86
|營業收入
|4,298萬
|2,939萬
|3,538萬
|1,158萬
詳細資訊請看美股內頁：
Revolution Medicines Inc(RVMD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Verisk Analytics Inc(VRSK-US)EPS預估下修至7.06元，預估目標價為300.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估上修至3.51元，預估目標價為165.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aercap Holdings N.V.(AER-US)EPS預估下修至11.96元，預估目標價為116.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至3.75元，預估目標價為59.50元
上一篇
下一篇