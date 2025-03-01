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鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料(MNST-US)EPS預估下修至1.8元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-01 00:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對怪獸飲料(MNST-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.84元下修至1.8元，其中最高估值1.91元，最低估值1.7元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.91(1.95)2.182.462.44
最低值1.7(1.7)1.762.092.44
平均值1.82(1.84)2.012.262.44
中位數1.8(1.84)2.022.232.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值83.26億91.33億99.41億99.93億
最低值76.69億79.27億87.61億99.93億
平均值79.63億85.43億92.97億99.93億
中位數79.51億85.65億92.75億99.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.321.281.121.54
營業收入45.99億55.41億63.11億71.40億

詳細資訊請看美股內頁：
怪獸飲料(MNST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMNST

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