鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料(MNST-US)EPS預估下修至1.8元，預估目標價為58.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-01 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對怪獸飲料(MNST-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.84元下修至1.8元，其中最高估值1.91元，最低估值1.7元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.91(1.95)
|2.18
|2.46
|2.44
|最低值
|1.7(1.7)
|1.76
|2.09
|2.44
|平均值
|1.82(1.84)
|2.01
|2.26
|2.44
|中位數
|1.8(1.84)
|2.02
|2.23
|2.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|83.26億
|91.33億
|99.41億
|99.93億
|最低值
|76.69億
|79.27億
|87.61億
|99.93億
|平均值
|79.63億
|85.43億
|92.97億
|99.93億
|中位數
|79.51億
|85.65億
|92.75億
|99.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.32
|1.28
|1.12
|1.54
|營業收入
|45.99億
|55.41億
|63.11億
|71.40億
詳細資訊請看美股內頁：
怪獸飲料(MNST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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