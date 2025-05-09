非農重磅行情週的收官，如何預判下週聯準會決議？  

鉅亨研報 2025-05-09 16:00

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金融市場上週五迎來 5 月的重磅開局數據——美國 4 月非農就業報告整體強於預期但細節頗具複雜性。4 月新增非農就業人數為 17.7 萬，遠高於市場預期的 13 萬，顯示勞動市場仍具韌性，但低於經修訂後的前值 18.5 萬（原報 22.8 萬），突顯就業增長動能已有所放緩。失業率持平於 4.2%，與預期一致。平均每小時工資年增率報 3.8%，低於預期的 3.9%，月增率為 0.2%，亦遜於預期，顯示薪資壓力仍溫和。

這是川普政府宣布對等關稅後的首份完整就業報告，部分反映了企業在政策壓力下的用工調整與信心變化。數據總體呈現「就業強、薪資弱、前值下修」的結構組合，強化了市場對經濟復甦斷續、通脹不確定性上升的認知。儘管表面數據強勁，但在前值大幅下修與薪資疲軟的背景下，聯準會在 6 月啟動降息的機率仍無法排除。數據公布後，美元短線承壓，黃金與美股因利率預期降溫而獲得支撐。

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儘管到目前的就業數據來看，美國的整體勞動力市場仍然保持韌性，但川普總統不斷變化的關稅立場加劇了經濟不確定性，嚴重削弱了企業和消費者信心，這可能會削弱支出並導致失業。彭博調查顯示，短期內勞動市場基本上保持穩定，經濟學家預計今年和明年雇主平均每月將分別增加 7.2 萬個和 10 萬個就業崗位，預計到 2025 年底失業率將攀升至 4.6%，高於 3 月預測的 4.3%。

自川普 4 月初宣布「解放日」對等關稅以來，川普已將對 50 多個貿易夥伴的互惠關稅推遲了 90 天，同時將對華進口商品的關稅提高至 145%。川普維持對幾乎所有貿易夥伴徵收 10% 的普遍關稅，並對汽車、鋼鐵和鋁徵收 25% 的關稅。川普將這些關稅視為增加收入以抵消其承諾的減稅並重振美國工業基礎的工具，這引發了人們對高通膨和經濟停滯的擔憂。

關稅對於就業市場的影響

效率降低與資源錯配：關稅扭曲市場訊號，可能導致資源流向低效率的受保護產業，而非高成長領域（如科技、服務業），長期拖累整體就業結構升級。此外，這種錯配也讓不少從事大宗商品或外匯交易的投資人重新評估風險報酬關係，進而影響資產配置策略。

川普政府先前曾嘗試關稅和減稅等經濟政策，在第一任期內，這導致製造業就業淨流失，這與拜登政府以工人為中心的貿易政策形成鮮明對比。拜登政府以工人為中心的貿易政策的核心是對美國製造業進行歷史性投資，這幫助刺激了近 80 萬個新的製造業就業崗位，並吸引了超過 1 兆美元的私營部門對美國製造業的投資。目前，川普總統似乎並沒有像前幾屆政府和其他國家那樣，運用國家投資、採購、監管等配套政策來創造和維持就業機會，尤其是在製造業領域。

川普政府正處於前所未有的運動之中，透過大規模裁員和大幅削減開支來大幅縮減聯邦政府規模。聯準會上週發布的褐皮書報告顯示，「多個地區報告稱，企業對就業採取觀望態度，暫停或放緩招聘，直至經濟狀況更加明朗。」報告還稱，有「零星報導稱企業準備裁員」，政府部門或接受政府資助的組織就業人數「明顯」減少。此舉亦對美股造成壓力，科技股與製造類股在多項指數中出現明顯下滑。

川普不再進一步「攻擊」聯準會主席鮑威爾和貨幣政策，暫時減輕了聯準會降息的壓力。聯邦基金期貨暗示，聯準會下週將維持利率不變，但似乎也預期年底前將降息三次，從 6 月開始。然而，聯準會決策者似乎對大幅降息仍心存疑慮，克利夫蘭聯邦儲備銀行主席哈馬克建議保持耐心，因為聯準會正在評估美國關稅對美國經濟的影響，所以每一份經濟、就業和通膨報告都是聯準會衡量關稅影響並何時行動的關鍵，也決定市場當前直至聯準會利率下的情況。這也進一步影響外匯市場走勢，特別是美元兌其他主要貨幣的波動，成為交易者在 MT4/MT5 平台密切追蹤的重要訊號。

如果就業市場依然維持 10 萬以上的成長，失業率繼續持穩的話，則會持續給予聯準會採取更多的觀望提供底氣，也會為市場情緒提供緩衝。市場行情銜接了週三美國 GDP 和 PCE 物價指數行情，如果就業報告超乎市場預期，仍會繼續掀起市場的明顯震盪，而且伴隨市場在重要行情後結利或調整倉位，需要關注近期部分走勢的扭轉，值得重點關注的行情包括黃金在紀錄高位的震盪以及美股在本週重磅科技股下的劇烈波動，這些走勢也同樣反映在大宗商品與相關指數的變化上，成為 MT4/MT5 交易者每日操作的關鍵依據。

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