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鉅亨速報

營收速報 - 宏盛(2534)4月營收10.50億元年增率高達987.15％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:15


宏盛(2534-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣10.50億元，年增率987.15%，月增率49.11%。

今年1-4月累計營收為28.84億元，累計年增率527.76%。

最新價為25.25元，近5日股價上漲10.75%，相關建材營造上漲3.17%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-199 張
  • 外資買賣超：-221 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 10.50億 987% 49%
25/3 7.04億 420% 6%
25/2 6.63億 666% 42%
25/1 4.67億 231% -50%
24/12 9.39億 666% 1110%
24/11 7,762萬 -48% -26%

宏盛(2534-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅及商業大樓出售出租業務。房屋租售之介紹業務。室內裝潢之設計及施工業務(現場僅作辦公室使用)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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