營收速報 - 宏盛(2534)4月營收10.50億元年增率高達987.15％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:15
今年1-4月累計營收為28.84億元，累計年增率527.76%。
最新價為25.25元，近5日股價上漲10.75%，相關建材營造上漲3.17%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-199 張
- 外資買賣超：-221 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|10.50億
|987%
|49%
|25/3
|7.04億
|420%
|6%
|25/2
|6.63億
|666%
|42%
|25/1
|4.67億
|231%
|-50%
|24/12
|9.39億
|666%
|1110%
|24/11
|7,762萬
|-48%
|-26%
宏盛(2534-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠興建國民住宅及商業大樓出售出租業務。房屋租售之介紹業務。室內裝潢之設計及施工業務(現場僅作辦公室使用)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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