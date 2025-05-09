營收速報 - 正德(2641)4月營收1.85億元年增率高達43.02％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:15
今年1-4月累計營收為6.91億元，累計年增率32.99%。
最新價為19.95元，近5日股價上漲3.51%，相關航運運輸股價指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+101 張
- 外資買賣超：-176 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+277 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|1.85億
|43%
|0%
|25/3
|1.85億
|40%
|17%
|25/2
|1.58億
|27%
|-3%
|25/1
|1.63億
|22%
|9%
|24/12
|1.49億
|6%
|4%
|24/11
|1.43億
|11%
|-7%
正德(2641-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。海運承攬運送業。其他顧問服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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