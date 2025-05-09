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鉅亨速報

營收速報 - 正德(2641)4月營收1.85億元年增率高達43.02％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:15


正德(2641-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣1.85億元，年增率43.02%，月增率0.23%。

今年1-4月累計營收為6.91億元，累計年增率32.99%。

最新價為19.95元，近5日股價上漲3.51%，相關航運運輸股價指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+101 張
  • 外資買賣超：-176 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+277 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 1.85億 43% 0%
25/3 1.85億 40% 17%
25/2 1.58億 27% -3%
25/1 1.63億 22% 9%
24/12 1.49億 6% 4%
24/11 1.43億 11% -7%

正德(2641-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船務代理業。海運承攬運送業。其他顧問服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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