營收速報 - 陽程(3498)4月營收1.44億元年增率高達106.24％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:16
今年1-4月累計營收為2.85億元，累計年增率109.25%。
最新價為38.1元，近5日股價下跌-0.52%，相關其他電子類指數上漲0.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+408 張
- 外資買賣超：+410 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|1.44億
|106%
|387%
|25/3
|2,950萬
|121%
|-18%
|25/2
|3,598萬
|56%
|-53%
|25/1
|7,594萬
|152%
|-49%
|24/12
|1.50億
|403%
|8%
|24/11
|1.39億
|713%
|322%
陽程(3498-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為CCL & PCB 自動化設備。Flat Panel Display (簡稱FPD) 自動化設備。物流、其他自動化設備製造及所營相關設備維修與售服。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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