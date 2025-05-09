營收速報 - 台積電(2330)4月營收3,495.67億元年增率高達48.11％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:15
台積電(2330-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣3,495.67億元，年增率48.11%，月增率22.24%。
今年1-4月累計營收為1.19兆元，累計年增率43.46%。
最新價為949元，近5日股價上漲1.1%，相關半導體業上漲0.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+27257 張
- 外資買賣超：+38398 張
- 投信買賣超：+496 張
- 自營商買賣超：-11637 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|3,495.67億
|48%
|22%
|25/3
|2,859.57億
|46%
|10%
|25/2
|2,600.09億
|43%
|-11%
|25/1
|2,932.88億
|36%
|5%
|24/12
|2,781.63億
|58%
|1%
|24/11
|2,760.58億
|34%
|-12%
台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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