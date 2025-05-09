search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 台積電(2330)4月營收3,495.67億元年增率高達48.11％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:15


台積電(2330-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣3,495.67億元，年增率48.11%，月增率22.24%。

今年1-4月累計營收為1.19兆元，累計年增率43.46%。

最新價為949元，近5日股價上漲1.1%，相關半導體業上漲0.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+27257 張
  • 外資買賣超：+38398 張
  • 投信買賣超：+496 張
  • 自營商買賣超：-11637 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 3,495.67億 48% 22%
25/3 2,859.57億 46% 10%
25/2 2,600.09億 43% -11%
25/1 2,932.88億 36% 5%
24/12 2,781.63億 58% 1%
24/11 2,760.58億 34% -12%

台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收台積電

相關行情

台股首頁我要存股
台積電949+3.38%
美元/台幣30.308+0.02%

延伸閱讀



    Empty