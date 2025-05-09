財管及手收挹注 星展集團Q1稅前盈餘新幣34.4億元 創歷史新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-09 14:31

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星展集團控股 2025 年第一季稅前盈餘創歷史新高達新幣 34.4 億元（約新台幣 825.3 億元），略高於去年同期，總收入也因業務強勁成長而創下新高。近期總體經濟和地緣政治不確定性加劇，壞帳提存準備新幣 2.05 億元（約新台幣 49.2 億元），另實施 15% 的全球最低稅負制導致稅項支出增加，淨利減少 2% 至新幣 29 億元（約新台幣 695.7 億元）。

星展總收入增長 6% 至新幣 59.1 億元（約新台幣 1,417.8 億元），主要受惠於資產負債表增長、財富管理業務帶動手續費收入和財務及資金管理客戶銷售額創新高，以及 12 個季度以來最強勁的市場交易收入。成本收入比率穩定維持在 37%。資產品質持續穩健，不良貸款比率為 1.1%，特別壞帳提存準備佔貸款的 10 個基點。

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與上一季相比，淨利成長 10%。集團在按日調整後的淨利息收入成長 1%，主要來自資產負債表成長；受手續費收入、客戶銷售和市場交易成長，非利息收入成長 25%。由於上一季有多筆非經常性開支項目，費用支出下降 8%，而特殊提存準備金亦減少一半。