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營收速報 - 皇普(2528)4月營收16.16億元年增率高達999999.99％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 14:15


皇普(2528-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣16.16億元，年增率999999.99%，月增率-20.13%。

今年1-4月累計營收為42.91億元，累計年增率999999.99%。

最新價為37.5元，近5日股價上漲5.88%，相關建材營造上漲3.17%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-277 張
  • 外資買賣超：-221 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-56 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 16.16億 0% -20%
25/3 20.23億 0% 659%
25/2 2.67億 0% -31%
25/1 3.86億 0% -93%
24/12 53.06億 0% 9825839%
24/11 5萬 157% -2%

皇普(2528-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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