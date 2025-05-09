貿協赴韓參加TAITRA–KOTRA 議題聚焦關稅與AI浪潮
鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-09 13:26
第 27 屆「TAITRA–KOTRA 聯席會議」昨 (8) 日在韓國首爾 COEX 展覽館舉行。貿協表示，聯席會議的議題，雖然聚焦在當下兩國企業面臨的問題與機構自身業務的調整，但也與時俱進，本屆聚焦川普關稅政策因應，及 AI 浪潮下企業與推貿機構可能的演變。
貿協表示，此次聯席會議由外貿協會董事長黃志芳與韓國貿易投資振興公社 (KOTRA) 社長姜敬聲共同主持。黃志芳與姜敬聲都強調，值此國際經貿鉅變、供應鏈再度面臨重組問題時，台韓企業間的合作更顯重要，聯席會議在此時舉辦，意義重大。
貿協表示，雙方分享在川普關稅宣布之後，配合政府協助業者因應的作法，包括快速為外銷企業提供線上關稅查詢，並加強外館回報訊息的速度，也定期舉辦相關議題的線上研討會，回應業者針對投資布局與分散市場等詢問。KOTRA 則指出，對於協助業者開拓替代市場的不遺餘力，兩會都非常積極，對新興市場也擴大加強邀請買主與業者的採購洽談。
此次 AI 的運用也是這次聯席會議的焦點，貿協本次介紹運用 AI 協助企業生成行銷素材、發展產品聲量預測模型，以提高媒合買賣雙方的速度與精準度。
為貼近企業現況，貿協也與在韓台商間舉辦交流座談會。會中工具機、電子業等台商均表示，第 2 季起因美國關稅政策不明確，導致企業難以評估擴大業務與投資，對韓國市場的經營，台商也表示以合資、聯盟的方式借力使力將是經營較為順暢的關鍵，尤其要從產品設計階段就釐清的相關法規與驗證。
黃志芳與姜敬聲也共同見證了台灣商品檢測驗證中心與韓國產業技術試驗院簽署 MOU。未來二驗證中心將在電動車充電系統、AI 伺服器等領域合作驗證，並定期交流台韓技術法規的最新動向，預計將有效加速兩國產品技術標準的互認與企業國際佈局。
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