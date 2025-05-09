貿協赴韓參加TAITRA–KOTRA 議題聚焦關稅與AI浪潮

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-09 13:26

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第 27 屆「TAITRA–KOTRA 聯席會議」昨 (8) 日在韓國首爾 COEX 展覽館舉行。貿協表示，聯席會議的議題，雖然聚焦在當下兩國企業面臨的問題與機構自身業務的調整，但也與時俱進，本屆聚焦川普關稅政策因應，及 AI 浪潮下企業與推貿機構可能的演變。

貿協表示，此次聯席會議由外貿協會董事長黃志芳與韓國貿易投資振興公社 (KOTRA) 社長姜敬聲共同主持。黃志芳與姜敬聲都強調，值此國際經貿鉅變、供應鏈再度面臨重組問題時，台韓企業間的合作更顯重要，聯席會議在此時舉辦，意義重大。

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貿協表示，雙方分享在川普關稅宣布之後，配合政府協助業者因應的作法，包括快速為外銷企業提供線上關稅查詢，並加強外館回報訊息的速度，也定期舉辦相關議題的線上研討會，回應業者針對投資布局與分散市場等詢問。KOTRA 則指出，對於協助業者開拓替代市場的不遺餘力，兩會都非常積極，對新興市場也擴大加強邀請買主與業者的採購洽談。

此次 AI 的運用也是這次聯席會議的焦點，貿協本次介紹運用 AI 協助企業生成行銷素材、發展產品聲量預測模型，以提高媒合買賣雙方的速度與精準度。

為貼近企業現況，貿協也與在韓台商間舉辦交流座談會。會中工具機、電子業等台商均表示，第 2 季起因美國關稅政策不明確，導致企業難以評估擴大業務與投資，對韓國市場的經營，台商也表示以合資、聯盟的方式借力使力將是經營較為順暢的關鍵，尤其要從產品設計階段就釐清的相關法規與驗證。