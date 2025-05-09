營收速報 - 中釉(1809)4月營收2.42億元年增率高達42.64％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 14:15
今年1-4月累計營收為8.17億元，累計年增率7.46%。
最新價為16.8元，近5日股價上漲6.83%，相關玻璃陶瓷上漲2.81%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+540 張
- 外資買賣超：+543 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|2.42億
|43%
|8%
|25/3
|2.23億
|7%
|32%
|25/2
|1.69億
|14%
|-8%
|25/1
|1.84億
|-22%
|-23%
|24/12
|2.38億
|15%
|12%
|24/11
|2.12億
|2%
|10%
中釉(1809-TW) 所屬產業為玻璃陶瓷，主要業務為色釉料。精密陶瓷,結晶化玻璃製品。陶瓷及陶瓷製品,其他化學材料。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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