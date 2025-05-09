search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 中釉(1809)4月營收2.42億元年增率高達42.64％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 14:15


中釉(1809-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣2.42億元，年增率42.64%，月增率8.47%。

今年1-4月累計營收為8.17億元，累計年增率7.46%。

最新價為16.8元，近5日股價上漲6.83%，相關玻璃陶瓷上漲2.81%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+540 張
  • 外資買賣超：+543 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 2.42億 43% 8%
25/3 2.23億 7% 32%
25/2 1.69億 14% -8%
25/1 1.84億 -22% -23%
24/12 2.38億 15% 12%
24/11 2.12億 2% 10%

中釉(1809-TW) 所屬產業為玻璃陶瓷，主要業務為色釉料。精密陶瓷,結晶化玻璃製品。陶瓷及陶瓷製品,其他化學材料。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收中釉

相關行情

台股首頁我要存股
中釉16.8-2.33%
美元/台幣30.299-0.01%

延伸閱讀



    Empty