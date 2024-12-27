生合、金利食安2檔食品股IPO案再過一關 今獲OTC董事會通過

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-27 19:00

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生合今天在興櫃的最後成交價報 75 元，金利食安今天在興櫃的最後成交價報 56.6 元。

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生合主係從事功能性益生菌的研究、生產及銷售，申請時股本爲 3.135 億元。生合公司董事長為楊連傳，推薦證券商爲台新綜合證券及玉山綜合證券。

生合公司 2023 年營收為 8.23 億元元，稅後純益為 1.13 億元，每股純益為 3.67 元。生合 2024 年前三季營收為 7.43 元，稅後純益為 1.48 億元，每股純益為 4.71 元。

金利食安推薦證券商爲凱基證券及兆豐證券，申請時資本額 3.34 億元。金利食安 2023 年營收為 5.77 億元，稅後純益為 4723 萬元，每股純益為 1.41 元。2024 年前三季營收為 4.46 億元，稅後純益為 3592 萬元，每股純益為 1.07 元。