鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)目標價調升至222元，幅度約3.26%
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智易(3596-TW)提出目標價估值：中位數由215元上修至222元，調升幅度3.26%。其中最高估值250元，最低估值205元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予智易(3596-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立0位、保守悲觀0位。
智易(3596-TW)今(28日)收盤價為233元。近5日股價下跌4.12%，相關通信網路近5日上漲2.24%，集中市場加權指數上漲4.86%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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