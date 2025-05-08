鉅亨速報 - Factset 最新調查：性能食品集團(PFGC-US)EPS預估下修至4.37元，預估目標價為100.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對性能食品集團(PFGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.54元下修至4.37元，其中最高估值4.75元，最低估值4.3元，預估目標價為100.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.75(4.75)
|5.68
|7.05
|7.03
|最低值
|4.3(4.42)
|4.93
|5.61
|6.12
|平均值
|4.44(4.54)
|5.19
|6.07
|6.58
|中位數
|4.37(4.54)
|5.12
|6.03
|6.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|635.13億
|677.06億
|724.83億
|769.49億
|最低值
|596.41億
|626.55億
|651.68億
|677.90億
|平均值
|629.40億
|664.19億
|694.99億
|723.69億
|中位數
|632.35億
|667.44億
|696.88億
|723.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.01
|0.30
|0.74
|2.54
|2.79
|營業收入
|250.86億
|303.99億
|508.94億
|572.55億
|582.81億
詳細資訊請看美股內頁：
性能食品集團(PFGC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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