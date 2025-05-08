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鉅亨速報 - Factset 最新調查：性能食品集團(PFGC-US)EPS預估下修至4.37元，預估目標價為100.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對性能食品集團(PFGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.54元下修至4.37元，其中最高估值4.75元，最低估值4.3元，預估目標價為100.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.75(4.75)5.687.057.03
最低值4.3(4.42)4.935.616.12
平均值4.44(4.54)5.196.076.58
中位數4.37(4.54)5.126.036.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值635.13億677.06億724.83億769.49億
最低值596.41億626.55億651.68億677.90億
平均值629.40億664.19億694.99億723.69億
中位數632.35億667.44億696.88億723.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.010.300.742.542.79
營業收入250.86億303.99億508.94億572.55億582.81億

詳細資訊請看美股內頁：
性能食品集團(PFGC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPFGC

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