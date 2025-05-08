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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Targa Resources Corp(TRGP-US)EPS預估下修至7.85元，預估目標價為206.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Targa Resources Corp(TRGP-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.2元下修至7.85元，其中最高估值8.65元，最低估值6.37元，預估目標價為206.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.65(9.63)10.9213.6111.14
最低值6.37(6.37)8.149.3911.14
平均值7.78(7.92)9.4711.0911.14
中位數7.85(8.2)9.4810.9311.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值268.48億312.49億367.02億
最低值178.75億185.68億189.83億
平均值220.32億248.26億263.86億
中位數214.49億242.38億243.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-7.26-0.073.883.665.74
營業收入82.73億174.40億216.85億156.19億166.27億

詳細資訊請看美股內頁：
Targa Resources Corp(TRGP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTRGP

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