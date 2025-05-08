鉅亨速報 - Factset 最新調查：Targa Resources Corp(TRGP-US)EPS預估下修至7.85元，預估目標價為206.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Targa Resources Corp(TRGP-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.2元下修至7.85元，其中最高估值8.65元，最低估值6.37元，預估目標價為206.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.65(9.63)
|10.92
|13.61
|11.14
|最低值
|6.37(6.37)
|8.14
|9.39
|11.14
|平均值
|7.78(7.92)
|9.47
|11.09
|11.14
|中位數
|7.85(8.2)
|9.48
|10.93
|11.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|268.48億
|312.49億
|367.02億
|最低值
|178.75億
|185.68億
|189.83億
|平均值
|220.32億
|248.26億
|263.86億
|中位數
|214.49億
|242.38億
|243.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.26
|-0.07
|3.88
|3.66
|5.74
|營業收入
|82.73億
|174.40億
|216.85億
|156.19億
|166.27億
詳細資訊請看美股內頁：
Targa Resources Corp(TRGP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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