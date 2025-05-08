鉅亨速報 - Factset 最新調查：江森自控國際公司JCI-US的目標價調升至94元，幅度約4.44%
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對江森自控國際公司(JCI-US)提出目標價估值：中位數由90元上修至94元，調升幅度4.44%。其中最高估值110元，最低估值79元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予江森自控國際公司評價：積極樂觀13位、保持中立10位、保守悲觀1位。
江森自控國際公司今(8日)收盤價為89.76元。近5日股價上漲4.44%，標普指數上漲1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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