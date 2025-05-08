鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至2.79元，預估目標價為48.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.74元上修至2.79元，其中最高估值4.26元，最低估值0.7元，預估目標價為48.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.26(4.26)
|5.43
|7.29
|4.5
|最低值
|0.7(0.7)
|1.35
|2.83
|2.75
|平均值
|2.65(2.61)
|3.33
|4.05
|3.52
|中位數
|2.79(2.74)
|3.27
|3.64
|3.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|293.92億
|302.30億
|309.93億
|285.46億
|最低值
|218.43億
|229.42億
|244.71億
|285.46億
|平均值
|271.51億
|281.41億
|285.22億
|285.46億
|中位數
|273.78億
|285.67億
|288.41億
|285.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-17.06
|1.58
|12.40
|3.90
|2.44
|營業收入
|171.38億
|259.62億
|362.53億
|283.31億
|270.99億
詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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