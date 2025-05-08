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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至2.79元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.74元上修至2.79元，其中最高估值4.26元，最低估值0.7元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.26(4.26)5.437.294.5
最低值0.7(0.7)1.352.832.75
平均值2.65(2.61)3.334.053.52
中位數2.79(2.74)3.273.643.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值293.92億302.30億309.93億285.46億
最低值218.43億229.42億244.71億285.46億
平均值271.51億281.41億285.22億285.46億
中位數273.78億285.67億288.41億285.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-17.061.5812.403.902.44
營業收入171.38億259.62億362.53億283.31億270.99億

詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOXY

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