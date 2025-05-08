鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies IncUBER-US的目標價調升至94.5元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15
根據FactSet最新調查，共48位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)提出目標價估值：中位數由90元上修至94.5元，調升幅度5%。其中最高估值115元，最低估值68元。
綜合評級 - 共有58位分析師給予Uber Technologies Inc評價：積極樂觀50位、保持中立8位、保守悲觀0位。
Uber Technologies Inc今(8日)收盤價為84.23元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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