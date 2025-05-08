台幣強升台壽凍未條轉虧 中信金前4月仍賺225億元 EPS 1.16元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-08 20:52

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中信金 (2891-TW) 今 (8) 日公告 2025 年 4 月自結財務數據，單月稅後純益為 26.53 億元，累計前 4 月合併稅後純益 225.61 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 1.16 元，受到新台幣兌美元強勢走升衝擊，子公司台灣人壽單月轉虧。

中信金表示，子公司中國信託商業銀行 4 月核心業務表現穩健，單月稅後獲利 44.5 億元，累計前 4 月稅後純益 178.93 億元，較去 (2024) 年同期成長 21%，創歷年同期新高，主因今 (2025) 年放款業績較去年同期成長 12%，另手續費淨收益在財富管理、信用卡及授信等業務動能驅使下，較去年同期亦有雙位數成長。

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