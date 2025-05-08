台幣強升台壽凍未條轉虧 中信金前4月仍賺225億元 EPS 1.16元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-08 20:52
中信金 (2891-TW) 今 (8) 日公告 2025 年 4 月自結財務數據，單月稅後純益為 26.53 億元，累計前 4 月合併稅後純益 225.61 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 1.16 元，受到新台幣兌美元強勢走升衝擊，子公司台灣人壽單月轉虧。
中信金表示，子公司中國信託商業銀行 4 月核心業務表現穩健，單月稅後獲利 44.5 億元，累計前 4 月稅後純益 178.93 億元，較去 (2024) 年同期成長 21%，創歷年同期新高，主因今 (2025) 年放款業績較去年同期成長 12%，另手續費淨收益在財富管理、信用卡及授信等業務動能驅使下，較去年同期亦有雙位數成長。
子公司台灣人壽方面，4 月受到美元兌新台幣大幅下跌 1.2 元的影響，產生較大匯兌損失，單月稅後淨損 13.22 億元，累計前 4 月稅後純益 42.77 億元，其中保險核心業務動能穩健，總保費收入較去年同期達雙位數成長，惟美元今年以來貶值 2.3%，且 2024 年趁勢掌握台美股市上揚機會處分投資部位，資本利得基期較高，致稅後純益較去年同期下滑。
- 關稅戰火升溫！該逢低佈局還是止損出場？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 中信金3月賺82億元寫9個月新高 Q1賺近200億元EPS破1元
- 國泰金豪發3.5元現金股利 殖利率6.28% 硬擠下中信金暫居第一
- 烽火三月天... 14家金控首季合賺1436億元年減9% 僅5家正成長
- 中信金3月賺82億元寫9個月新高 Q1賺近200億元EPS破1元