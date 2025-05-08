技嘉4月營收登上300億元月增逾3成 拉貨效應下 Q2淡季不淡
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-08 18:50
PC 品牌技嘉今 (8) 日公布 4 月營收為 300.98 億元，月增逾 3 成，年月雙增；累計前 4 月營收為 958.4 億元，較去年同期增加 14.5%；技嘉日前表示，在美國關稅豁免帶動的拉貨效應下，第二季可望淡季不淡，而在伺服器、消費性電子新品出貨下，樂觀看待後市。
技嘉 4 月營收 300.98 億元，月增 34.8%，年增 5.5%；累計前 4 月營收 958.39 億元，較去年同期增加 14.5%。
技嘉日前指出，在美國關稅不確定性下的拉貨效應下，可望帶動第二季淡季不淡，而雖然全球政經環境仍處不確定性，但在 AI 筆電、電競筆電及板卡等消費性新品新品逐步進入旺季下，而 B300、GB300，與輝達最新超級電腦 GB10 等新品，將於下半年出貨，仍樂觀看待後市發展。
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