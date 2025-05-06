泓德能源日本布局再傳捷報 今年拿下300MW儲能訂單

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-06 18:01

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泓德能源 (6873-TW) 布局日本再下一城，繼 2024 年成為首家進入日本長期脫碳素儲能系統容量市場的台灣企業後，今年再度成功取得 5 件標案，得標的儲能裝置容量共約 300MW，總電池裝置容量約 1.5GWh，連兩年成功得標。

回顧 2024 年，泓德能源首次挑戰儲能系統容量市場即成功取得 2 件標案，得標容量達 73MW，儲能裝置容量為 97.9MW，案場分別位於日本近畿三重與九州福岡，預計 2027 年上線。

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今年日本長期脫碳素儲能系統容量市場中，儲能類別的總得標量約為 1.37GW，其中泓德能源以共約 300MW 的儲能裝置容量得標，佔整體競標案件約 20%，並再度成為今年唯一以大規模容量案件得標的台灣企業。

泓德能源今年新得標的 5 座案場遍佈青森、福島及北海道，其中最大規模近 100MW，並可取得日本政府長達 20 年的補貼支持，進一步奠定參與日本電力交易市場的基礎。

泓德能源目前在日本的光電與儲能的長期開發目標超過 3GW，包含約 400MW 光電及 2.6GW 儲能規模，並結合結合電力零售、能源管理與聚合技術，持續拓展多元化的電力服務。

除連續兩年於日本長期脫碳素市場取得佳績外，近期亦有多項重要進展，包括與日本東急不動產共同投資的群馬縣儲能案場，今年也獲東京都政府提供約新台幣 2.6 億元，約 11.9 億日圓補助金，預計 2028 年初完工營運。

此外，與 Brawn Capital 合作投資的北海道札幌市 50MW 儲能專案「Project Hikari」，亦預計將於 2025 年底正式併網。

泓德能源更積極在日本當地拓展多元戰略合作關係，不僅與日本三菱電機共同設立合資公司推動日本能源資源聚合業務，更獲三菱電機參與首次私募投資約 6.8 億台幣，取得泓德能源 3.06% 的股權，躍居公司前十大股東。