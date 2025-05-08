華邦電與17家銀行簽訂250億元聯貸案

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-08 16:40

‌



記憶體業者華邦電 (2344-TW) 今 (8) 日宣布，取得銀行團支援，獲得七年期新台幣 250 億元永續連結聯合授信案，資金將主要用於提升營運資金彈性。

華邦電說，今日簽約典禮由董事長焦佑鈞及中國信託董事長陳佳文共同主持，本聯合授信案由中國信託商業銀行、臺灣銀行、第一商業銀行、合作金庫商業銀行、台新國際商業銀行、兆豐國際商業銀行、星展 (台灣) 商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦商業銀行及華南商業銀行統籌主辦，共計 17 家經營績效良好的金融機構參與。

‌



本次聯合授信案之資金主要用途為提升營運資金彈性，華邦電 2024 年全年營運表現持續優於同業，此聯合授信案深獲銀行團支持，參貸踴躍，認購率超過 200%，最終順利募集新台幣 250 億元，充分彰顯銀行團對本公司穩健營運表現的高度信賴與肯定。

華邦電指出，此次永續連結聯合授信案，代表銀行團對公司近年在資安強化、AI 技術發展及綠色產品推廣的高度信心與認同，不僅是銀行團實踐永續金融理念的重要里程碑，更是對華邦以「綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍」願景的堅定支持。

華邦電透過資安防護、AI 創新與綠色製造等領域的持續精進，與銀行團各展所長、互補協作，攜手推動社會與環境的永續願景。

華邦電致力於為全球客戶提供全方位積體電路產品及解決方案服務，包含編碼型快閃記憶體 (Code Storage Flash Memory)、TrustME 安全快閃記憶體 (TrustME Secure Flash)、客製化記憶體解決方案 (Customized Memory Solution，簡稱 CMS)，以及多樣化的邏輯積體電路產品及解決方案，是全球少數兼具記憶體及邏輯積體電路之自有產品及技術的企業。