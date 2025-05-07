IET-KY首季認列CB虧損 每股淨損1.54元 擴廠計劃Q3執行
鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-07 22:02
三五族大廠英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (7) 日公告自結第 1 季稅後淨損 6,000 萬元，較上季虧損增加近一倍，稅後每股淨損 1.54 元，主要因認列 CB 的 關係。英特磊也表示，今年四大產品線在營收放大同時，產能亦逐漸吃緊，擴廠計畫也將於今年第 3 季執行。
據英特磊自結，第 1 季累計營收 2.7 億元、季減 20.07%、年增 43.19%；毛利率 34.68%、季增 11 個百分點、年增 21.2 個百分點；營業利益 4,244 萬元、較上季，去年同期相比，皆由負轉正；營益率 15.7%、季增 15.7 個百分點、年增 29.1 個百分點。
英特磊表示，首季因公司股價漲幅增加，致可轉換公司債 (CB) 評價依公允市價評估負債而認列損失，屬業外會計項目，本業雖獲利，但 CB 評價金額較大而產生淨損，CB 於第 1 季已轉換完畢，目前公司第 1 季營收年增逾 4 成，營運成長動能無虞。同時公告 4 月營收為 8,487 萬元、月減 10%、年增 29.79%。
英特磊強調， 在 AI、5G、國防等趨勢向上不變之下，IET-KY 的四大產品線各有成長動能，在營收放大同時公司產能亦逐漸吃緊，擴廠將於第 3 季執行，待產能逐步到位，營收成長可期。
其中磷化銦 (InP) 為 IET-KY 主力產品，第 1 季營收占比超過 5 成，應用之一是資料中心的 100G 光模組接收端的 PIN PD，受惠於 AI 運算需求成長，有明顯增長；砷化鎵 (GaAs) 為另一主要產品線，營收占比 2 成 5 以上，客戶為歐美大廠，需求穩定；銻化鎵 (GaSb) 方面，營收佔比近 2 成，GaSb 產品毛利率較高，目前相關產能已接近滿載，英特磊計畫於今年下半年或明年啟動下一部機台因應日益增長的訂單需求，預計可增加 3 成產能，高毛利產品出貨增加，有利公司產品組合優化。
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