IET-KY首季認列CB虧損 每股淨損1.54元 擴廠計劃Q3執行

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-07 22:02

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三五族大廠英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (7) 日公告自結第 1 季稅後淨損 6,000 萬元，較上季虧損增加近一倍，稅後每股淨損 1.54 元，主要因認列 CB 的 關係。英特磊也表示，今年四大產品線在營收放大同時，產能亦逐漸吃緊，擴廠計畫也將於今年第 3 季執行。

據英特磊自結，第 1 季累計營收 2.7 億元、季減 20.07%、年增 43.19%；毛利率 34.68%、季增 11 個百分點、年增 21.2 個百分點；營業利益 4,244 萬元、較上季，去年同期相比，皆由負轉正；營益率 15.7%、季增 15.7 個百分點、年增 29.1 個百分點。

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英特磊表示，首季因公司股價漲幅增加，致可轉換公司債 (CB) 評價依公允市價評估負債而認列損失，屬業外會計項目，本業雖獲利，但 CB 評價金額較大而產生淨損，CB 於第 1 季已轉換完畢，目前公司第 1 季營收年增逾 4 成，營運成長動能無虞。同時公告 4 月營收為 8,487 萬元、月減 10%、年增 29.79%。

英特磊強調， 在 AI、5G、國防等趨勢向上不變之下，IET-KY 的四大產品線各有成長動能，在營收放大同時公司產能亦逐漸吃緊，擴廠將於第 3 季執行，待產能逐步到位，營收成長可期。