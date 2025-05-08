研調：OLED監視器Q1出貨量年增175% 華碩市占升至第二名

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-08 16:20

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研調機構 TrendForce 最新研究指出，目前 OLED 監視器（Monitor）出貨仍處於高速成長，隨著品牌持續推出新品，出貨量同步突破新高，2025 年第一季約為 50.7 萬台，年增 175%。第二季主要在 27 吋 UHD 機種大幅放量下，出貨量有望達 65 萬台。預估 2025 全年表現將上看 258 萬台，年成長率高達 81%，於整體監視器的滲透率成長至 2%。

分析第一季前五大 OLED 監視器品牌表現，Samsung 以逾 22% 的市占率居第一，主力 49 吋產品的出貨占比高達 40%。預料第二季隨著 27 吋 UHD 產品熱銷，27 吋將成為該公司出貨比例最高的 OLED 監視器。

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華碩第一季從市占第四躍升為第二名，與 Samsung 的差距不到一個百分點，二、三月更是單月出貨第一。華碩投注眾多資源於 OLED 監視器，並嘗試產品各種可能性，如可攜式雙螢幕監視器，完整布局產品線。

微星以 14% 的市占率拿下 2025 年首季 OLED 監視器第三名，穩健表現源自其 2024 年積極布局新通路和 OLED 新品，助益監視器出貨大躍進，不僅是 2024 年各品牌監視器出貨年成長率最高，來到 63%，亦是 OLED 監視器年增最高，達 36 倍，其高階 OLED 產品的出貨增長，也激勵其電競監視器出貨年增達 69%，表現同樣是業界之冠。

TrendForce 表示，2025 年第一季 LGE 以市占率 13% 位居 OLED 監視器市場第四名，當季推出的 45 吋 WUHD 新品推升其同尺寸產品出貨占比達 25%。然第二季開始，由於 LGE 未規劃市場銷售表現強勁的 27 吋 UHD 產品，預期與其他 OLED 監視器品牌的出貨量體差距將逐漸顯現。