search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 浩泰(4131)4月營收2,205萬元年增率高達218.95％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 15:15


浩泰(4131-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣2,205萬元，年增率218.95%，月增率14.24%。

今年1-4月累計營收為9,164萬元，累計年增率304.03%。

最新價為35元，近5日股價下跌0%，相關生技醫療股價指數下跌-1.73%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+11 張
  • 外資買賣超：+11 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 2,205萬 219% 14%
25/3 1,930萬 226% -31%
25/2 2,793萬 384% 25%
25/1 2,235萬 449% 2348%
24/12 91萬 -64% -83%
24/11 541萬 -53% 2%

浩泰(4131-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物晶片之研究、開發、製造與銷售。醫療器材製造及販售。隱型眼鏡產業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收浩泰

相關行情

台股首頁我要存股
浩泰35+1.16%
美元/台幣30.295+0.00%

延伸閱讀



    Empty