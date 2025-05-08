營收速報 - 浩泰(4131)4月營收2,205萬元年增率高達218.95％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 15:15
今年1-4月累計營收為9,164萬元，累計年增率304.03%。
最新價為35元，近5日股價下跌0%，相關生技醫療股價指數下跌-1.73%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+11 張
- 外資買賣超：+11 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|2,205萬
|219%
|14%
|25/3
|1,930萬
|226%
|-31%
|25/2
|2,793萬
|384%
|25%
|25/1
|2,235萬
|449%
|2348%
|24/12
|91萬
|-64%
|-83%
|24/11
|541萬
|-53%
|2%
浩泰(4131-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物晶片之研究、開發、製造與銷售。醫療器材製造及販售。隱型眼鏡產業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 宏普(2536)4月營收14.16億元年增率高達9377.89％
- 營收速報 - 緯穎(6669)4月營收638.03億元年增率高達190.5％
- Q1獲利寫史上新高 財管、信用卡手收亮麗 海外布局報捷
- 誰在賣？外資連五買、投信回補 三大法人買超4.27億元