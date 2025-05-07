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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美商藝電EA-US的目標價調升至160元，幅度約5.26%

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對美商藝電(EA-US)提出目標價估值：中位數由152元上修至160元，調升幅度5.26%。其中最高估值200元，最低估值126元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予美商藝電評價：積極樂觀13位、保持中立17位、保守悲觀0位。

美商藝電今(7日)收盤價為154.54元。近5日股價上漲5.26%，標普指數上漲0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股EA市場預估目標價

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