豐興估Q2鋼筋表現優於首季 標得彰濱土地將建軋鋼廠

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-07 22:05

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豐興 (2015-TW) 今 (7) 日召開法說，公司認為，內需型的鋼筋、型鋼產品不受關稅議題影響，其中，鋼筋出貨已見回溫，預計第二季表現將優於首季，不過，外銷為主的條線則受到景氣波動，表現相對保守。

豐興表示，由於鋼筋在去年第四季下游拉貨動能較強，導致今年第一季動能放緩，加上又有過年因素，公司鋼筋市佔率從去年第四季 14% 到今年第一季降至 11%，但目前觀察 3-4 月已見回溫，加上第一季鋼筋表面消費量等數據成長，預期鋼筋表現可優於第一季。

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條線方面，豐興表示，由於主要以外銷為主，且下游客戶機械、手工具等業者，受到關稅、景氣波動影響較大，因此，原先看好條線在第一季後可走出谷底，目前也修正看法，可能與去年同期持平；不過，只要美國對等關稅底定後，可望迎來轉單機會。

而豐興近期斥資 32.5 億元標購彰濱產業園區 7 萬餘坪土地，公司說明，主要是后里廠區歷經 56 年不斷更新發展，目前土地空間利用已臻飽和，為因應未來產品品質高級化、產品組合多樣化及長遠低碳生產、構築綠色循環經濟之願景，需另覓新地，汰舊換新重新規劃新建一座軋鋼廠。