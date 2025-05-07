PCB廠高技首季營收獲利同創新高 EPS達1.94元
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-07 22:03
PCB 廠高技 (5439-TW) 自 2024 年下半年營運回升跡象明顯，全年稅後純益 3.27 億元，每股純益達 3.51 元，同時，高技強勢業績並延伸到 2025 年第一 季，高技今 (7) 日公布最新獲利稅後純益 1.8 億元，每股純益達 1.94 元
高技 2025 年第一季營收 14.24 億元，創新高，毛利率 20.7%，季增 5.12%，年增 4.75%，稅後純益 1.8 億元，創新高，季增 90.3%，年增 79.33%，每股純益達 1.94 元
PCB 廠高技目前四大應用產品線包括電工、網通、車用及半導體，其中並以網通應用出貨較佳。
高技產能以台灣為主，高技並以 5.6 億元買下公司附近 1293.49 坪土地及廠區，進行產能擴充。
由高技買下的新增廠區，包括 1293.49 坪土地及 1941.08 坪廠房，爲 3 層樓建築，一樓爲射出成型廠，由高技現承租 2 樓廠房使用於 PCB 後段製程，在原業主有意出售的情況下，高技以 5.6 億元買下整個廠區， 供未來擴充使用。
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