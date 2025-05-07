鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦(SMCI-US)EPS預估下修至2.1元，預估目標價為37.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對超微電腦(SMCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.54元下修至2.1元，其中最高估值2.95元，最低估值2.05元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.95(2.95)
|5
|5.02
|最低值
|2.05(2.08)
|2.05
|3.06
|平均值
|2.34(2.47)
|3.35
|4.16
|中位數
|2.1(2.54)
|3.35
|4.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|250.12億
|385.00億
|456.22億
|最低值
|221.65億
|249.90億
|332.77億
|平均值
|230.75億
|320.83億
|391.41億
|中位數
|222.87億
|313.87億
|387.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.16
|0.21
|0.53
|1.14
|1.92
|營業收入
|33.39億
|35.57億
|51.96億
|71.23億
|149.89億
詳細資訊請看美股內頁：
超微電腦(SMCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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