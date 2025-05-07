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鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦(SMCI-US)EPS預估下修至2.1元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對超微電腦(SMCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.54元下修至2.1元，其中最高估值2.95元，最低估值2.05元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.95(2.95)55.02
最低值2.05(2.08)2.053.06
平均值2.34(2.47)3.354.16
中位數2.1(2.54)3.354.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值250.12億385.00億456.22億
最低值221.65億249.90億332.77億
平均值230.75億320.83億391.41億
中位數222.87億313.87億387.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.160.210.531.141.92
營業收入33.39億35.57億51.96億71.23億149.89億

詳細資訊請看美股內頁：
超微電腦(SMCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSMCI

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