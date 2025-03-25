鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司JHX-US的目標價調降至32.58元，幅度約3.93%
鉅亨網新聞中心 2025-03-25 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)提出目標價估值：中位數由33.91元下修至32.58元，調降幅度3.93%。其中最高估值45元，最低估值26.69元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予詹姆斯哈迪工業公司評價：積極樂觀7位、保持中立7位、保守悲觀0位。
詹姆斯哈迪工業公司今(25日)收盤價為24.25元。近5日股價下跌3.93%，標普指數上漲1.63%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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