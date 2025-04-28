鉅亨速報 - Factset 最新調查：美商藝電EA-US的目標價調升至150元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:16
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對美商藝電(EA-US)提出目標價估值：中位數由145元上修至150元，調升幅度3.45%。其中最高估值179元，最低估值126元。
綜合評級 - 共有30位分析師給予美商藝電評價：積極樂觀13位、保持中立17位、保守悲觀0位。
美商藝電今(28日)收盤價為146.6元。近5日股價上漲3.45%，標普指數上漲4.59%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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