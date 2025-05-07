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達方4月營收年月雙增 看好急單挹注第2季業績走強

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-07 17:54

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達方4月營收年月雙增 看好急單挹注第2季業績走強。(圖：shutterstock)

電腦週邊廠達方 (8163-TW) 今 (7) 日公告 4 月營收 23.6 億元，呈年月雙增；累計前 4 月營收 68.6 億元，較去年同期成長 14.3%；達方日前指出，由於美國對等關稅暫緩 90 天，帶動客戶急單，看好第二季營運走強。

達方 4 月營收 23.6 億元，月增 19.7%、年增 34.7%；累計前 4 月營收 68.6 億元，較去年同期成長 14.3%。


達方日前於法說會指出，由於美國對等關稅暫緩 90 天，有急單效應，看好第二季營運走強，但第三季仍需觀察後續貨品是否拉完，整體看 2025 年，在 IT 產品穩定挹注、以及綠能產品方面併購德國專業自行車代理商 GROFA，業績會優於 2024 年，並力拚雙位數成長。

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