〈達方法說〉力拚2025年營收成長兩位數 增加東南亞產能因應關稅

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-05 16:48

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達方 (8163-TW) 今 (2) 日召開法說會，達方總經理蔡耀坤表示，受惠去年第四季通路併購案挹注及今年 IT 產品需求回溫，力拚今年全年營收較去年成長兩位數以上，並積極擴充東南亞產能，以應對關稅變化。

蔡耀坤指出，今年第二季 IT 產品族群呈現正向成長趨勢，受關稅政策影響，部分訂單提前拉貨。綠能與運動類產品受庫存去化影響，預計要到下半年才會逐步好轉，將關注 6 月底歐洲展會客戶態度，評估明年反彈力道。

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針對全球供應鏈佈局，達方已積極因應美中關稅議題。蔡總表示，公司在東南亞越南及泰國、歐洲等地均有生產基地，今年將持續增加東南亞產能，越南產能較去年提升雙位數甚至 50% 以上，新增產線已在準備中，可根據關稅政策迅速調整產製地點。

蔡耀坤提到，綠能產品生產基地將以越南為重心，並考慮在歐洲設置局部產線，以因應當地客戶需求，腳踏車市場今年依然面臨庫存調整挑戰，特別是電動自行車市場價格競爭激烈。

蔡耀坤表示，達方產品線調整將使綠能產品佔比從目前 36% 提升至 35-40%，IT 產品與電腦周邊則占其餘部分；電腦周邊產品第一季表現亮眼，尤其高階背光鍵盤需求強勁，這也是達方產品組合優化的重點。