〈達方法說〉Q1適逢淡季賺5900萬年季雙減 EPS 0.21元 積極應對降低匯率衝擊

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-05 16:48

‌



達方 (8163-TW) 今 (5) 日召開法說會並同步公告第一季財報，第一季適逢淡季，稅後純益 5900 萬元，呈年季雙減；對於匯率及關稅話題，達方表示，在材料採購部分採美元計價，因此可以降低台幣升值影響，而達方直接輸美並不多，因此影響有限。

達方 2025 年第一季營收 54.8 億元，季減 9.2%，年增 7.3%；毛利率 17.8%，季增 0.1 個百分點，年減 1.3 個百分點；營業利益 3200 萬元，季增 28.0%，年減 84.6%；營益率 0.6%，季增 0.2 個百分點，年減 3.5 個百分點；稅後純益 5900 萬元，季減 47.8%，年減 58.9%，每股純益 0.21 元。

‌



財務長林豐正表示，達方第一季營收較上季下滑主因為產業淡季及春節假期影響，但年增 7.3% 則受惠去年第四季德國通路商併購案帶動；毛利率達 17.8%，較前季微增 0.1 個百分點，主要歸功於 IT 產品組合持續優化，抵消了綠能產品庫存去化過程中的毛利壓力。

針對近期新台幣升值議題，林豐正分析，台幣每升值 1% 對公司獲利影響約 0.2%。由於大部分收入來自美元報價，材料採購採美元計價，僅工廠端人工成本以當地貨幣人民幣或越南盾計價，並與美元波動不同步，加上客戶端也會依照匯率彈性調整報價，達方也積極採取措施，相信造成影響會低於 0.2%。

美國關稅部分，達方總經理蔡耀坤指出，公司產品直接出口美國比例不高，僅個位數，主要是透過客戶組裝後再銷往美國，因此直接影響有限，但客戶受關稅影響將間接傳導至公司。