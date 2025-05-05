態度軟化？日本財相改口 不會以賣美債當談判籌碼
鉅亨網編輯林羿君 2025-05-05 13:11
日本財務大臣加藤勝信表示，不會利用拋售美國公債這樣的手段，做為日美貿易談判的籌碼，澄清稍早他曾暗示美債可能成為談判工具的說法。
加藤 4 日在義大利米蘭參加亞洲開發銀行年會時表示，並未考慮將出售美國公債做為日美談判的籌碼。
加藤的最新說法，是因為記者要他進一步說明他上周五接受日本媒體採訪時表示，日本持有的美國公債確實可以作為談判的籌碼，「但無論我們是否會出這張牌，則是另一項不同的決定」。
美國財政部的數據顯示，截至 2 月底，日本持有約 1.13 兆美元的美國國債，成為美國國債的最大海外持有者，其次是中國，持有 7,840 億美元。
日本是透過一個特別帳戶持有這些公債，該帳戶可用於進行匯率干預。
加藤表示，日本透過特別帳戶中管理以外幣計價的資產，「是為了確保有充足的流動性，以因應必要的外匯交易，藉此促進我國貨幣的穩定。我們將繼續依據這一政策妥善管理這些外幣。」
目前，日本正與川普政府進行貿易談判，其中汽車出口關稅是關鍵議題。日本首席貿易談判代表赤澤亮正表示，希望在 6 月與美方達成貿易協議，這是在上周雙方在華盛頓進行新一輪談判之後的進展。
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