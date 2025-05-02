南亞環保賽衣助陣 101登高馬拉松熱血開跑

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-02 17:17

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為響應永續環保時尚，台塑集團的南亞 (1303-TW) 塑膠旗下永續纖維品牌 SAYA，將為明 (3) 日即將開跑的台北 101 公益垂直馬拉松，提供 6,000 件 100％經回收再製的環保賽衣，除了持續推動紡織產業的綠色轉型，也是 SAYA 連續第 3 年贊助 101 馬拉松。

SAYA 表示，今年賽衣結合永續與機能雙重理念，設計上採用雙層布面織法打造獨特六角蜂巢結構，賽衣內層六角形突起結構能有效減少流汗後布料貼身的不適感，其雙層結構設計，內層可迅速導汗至吸水力強的外層，將汗水快速蒸發、避免回流，達到吸濕排汗與保溫效果，設計減少汗水蒸發時與皮膚接觸面積，進一步降低體溫流失，讓選手在極限挑戰中依然能有最佳的成績表現。

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SAYA 指出，每年回收約 80 億支寶特瓶，可減少 17 萬噸 / 年碳排放量，也積極實踐減碳，並推出創新彈性纖維 Nyudex(TPEE)，期望取代難以回收的 Spandex(OP) 彈性纖維，推動纖維產品循環再生。面對日益重要的循環經濟議題，SAYA 更進一步規劃回收賽衣製程中的裁切邊料，未來再投入生產流程，避免廢布直接焚燒，為永續發展提供具體解方。