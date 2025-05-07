美團閃購引領「即時零售」新時代 30分鐘送達重塑消費體驗

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 10:34

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美團閃購正引領中國零售產業進入「即時零售」的新時代。相較於傳統零售模式，美團閃購以「更快更便宜」的優勢，迅速獲得消費者青睞 。這種模式顛覆了傳統線下零售的到店購買，並超越了傳統電商的配送速度，消費者只需線上下單，即可享受快速送達、送貨上門的便捷服務 。

4 月中旬，美團閃購正式發布品牌，定位為「24 小時陪伴消費者的新一代購物平台」。美團閃購計劃聯合全國近 3000 個縣市區的零售商、品牌商和本地中小商家，服務全國 10 億消費者的日常購物需求，並承諾「閃購一下，30 分鐘好貨到手」的極致體驗。

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雖然品牌近期發布，但美團閃購的業務始於 2018 年，已積累了數億高頻消費者，服務品類廣泛。在競爭激烈的電商市場，美團閃購脫穎而出，歸功於其核心競爭力。

核心競爭力：運力、流量與用戶價值

其次，美團閃購受益於美團平台龐大的用戶規模和流量，這為商家提供了新的生意機會，吸引了眾多商家加入。美團閃購重視與商家的合作，提供數位化工具，發展「閃電倉」模式，拓展商品供給。目前，各類美團閃電倉已達 3 萬個，並吸引了蘋果、華為、小米、沃爾瑪等眾多知名品牌。

更重要的是，美團閃購為用戶帶來了獨特的價值。早期，美團閃購滿足了消費者的「緊急」需求。隨著發展，其服務拓展到對配送時效要求高的日常生活場景，如生鮮食品。如今，美團閃購在多數品類上實現了與線下、電商同價甚至更低的價格，快速配送成為其核心競爭力。

美團閃購提供的便捷服務，也滿足了年輕人和老年人的特殊需求。例如，為年輕人提供「雲倉庫」服務，為老年人提供送貨上門的便利。