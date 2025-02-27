星巴克中國要賣了？路透：潛在買家有美團等多家公司
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-27 10:10
四名知情人士透露，KKR、方圓資本和 PAG 等私募股權公司有意收購星巴克 (SBUX-US) 中國業務的股權，華潤集團與美團 (03690-HK) 也是潛在買家。
據《路透》周二（25 日）報導，星巴克執行副總裁兼財務長 Rachel Ruggeri 預定在未來幾周內與公司高層一起訪問中國，展開股權出售談判。兩名消息人士說，星巴克希望在今年年底前敲定交易。
知情人士表示，星巴克尚未確定出售中國業務股份的規模，具體比例取決於談判結果。兩名消息人士稱，星巴克傾向於與策略合作夥伴達成特許經營協議，作為股權出售計畫的一部分。
據《國際金融報》周三報導，中國是星巴克全球第二大市場，但受瑞幸咖啡、庫迪咖啡、幸運咖等中國本土品牌大舉擴張等因素影響，星巴克在中國市場的業務開展頗具挑戰。
最新季度財報顯示，星巴克在中國地區的營收 7.44 億美元，年增 1%。受高頻優惠活動影響，其間訂單平均售價下滑 4%，交易量也下滑 2%，導致可比同店銷售額下降 6%。
門市規模方面，星巴克目前在中國開設的都是直營店，截至 2024 年 12 月 29 日，星巴克中國區門市總數為 7,685 家，位列中國咖啡市場第三。
中國本土咖啡品牌憑藉加盟模式，以較低成本獲得更大門市規模。窄門餐眼的數據顯示，截至 2 月 12 日，瑞幸咖啡門市總數超過 22,000 家，去年新增超過 6,000 家；庫迪咖啡也達「萬店規模」，去年新開門市超過 3,500 家。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇