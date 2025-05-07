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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)目標價調降至90元，幅度約3.23%

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 12:10


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對世界(5347-TW)提出目標價估值：中位數由93元下修至90元，調降幅度3.23%。其中最高估值120元，最低估值75元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予世界(5347-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立12位、保守悲觀4位。

世界(5347-TW)今(7日)收盤價為86.7元。近5日股價下跌2.96%，相關半導體類指數近5日下跌0.48%，櫃買市場加權指數下跌0.49%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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