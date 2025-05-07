【Joe’s華爾街脈動】道瓊指數大跌近400點，標普500指數連兩黑，貿易協議前景不明

Joe Lu 2025-05-07 07:44

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關稅協議希望降溫，股市下跌；聯準會政策決策在即

Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 6 日 美東時間

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市場概況

美國股市週二延續跌勢，主要指數連續第二個交易日下跌，因投資者對貿易爭端迅速解決的樂觀情緒降溫。川普總統在與加拿大總理 Mark Carney 會晤時的言論指出，美國「不必簽署協議」且他將「自行制定協議」，此番言論與財政部長 Bessent 等政府官員早先較為樂觀的表態形成對比。貿易政策立場反覆，粉碎了對即時突破的希望，並為市場注入了新的不確定性，導致普遍性的拋售。標普 500 指數和那斯達克綜合指數在盤中跌幅均一度超過收盤數字，隨後才略有緩和。

市場參與者亦密切關注美國聯準會為期兩天政策會議的結果，該會議於今日開始，決策及主席鮑爾隨後的記者會定於週三舉行。儘管市場普遍預期央行將維持利率不變，但投資者將仔細審視鮑爾的評論，以獲取聯準會對經濟前景的看法，特別是關於通膨以及持續貿易爭端的潛在衝擊。近期數據，例如週一優於預期但也突顯物價壓力上升和關稅擔憂的 ISM 服務業 PMI，加上上週負面的第一季 GDP 數據以及今日創紀錄的三月份貿易逆差（1405 億美元，受關稅前進口激增推動），為決策者描繪了一幅複雜的景象。對此，億萬富豪對沖基金經理 Paul Tudor Jones 等評論員表示擔憂，即使縮減對中國的關稅，仍可能相當於大幅增稅，可能對經濟成長構成壓力。

重點摘要

主要市場指數

主要市場指數週二全面下跌，延續本週初以來的回檔走勢。道瓊工業平均指數下跌 - 0.98%，標普 500 指數下跌 - 0.84%，那斯達克綜合指數下跌 - 0.93%，羅素 2000 指數回檔 - 1.09%。再起的賣壓歸因於市場對潛在貿易協議時程與性質的不確定性升高，以及在美國聯準會政策宣布前的謹慎態度。

從分析角度來看，今日盤面的全面下跌進一步強化了我們分析所顯示的不利近期市場特性。市場未能維持前一週的反彈，並迅速重回賣壓，這與近期趨勢比較中觀察到的負面訊號一致。這突顯了一個脆弱的市場環境，需要積極的催化劑才能轉變普遍的謹慎情緒。(全文未完)