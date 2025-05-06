鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估下修至4.74元，預估目標價為92元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 22:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對世界(5347-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.82元下修至4.74元，其中最高估值5.48元，最低估值4.21元，預估目標價為92元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5.48(5.48)
|6.05
|6.21
|最低值
|4.21(4.21)
|3.34
|3.43
|平均值
|4.8(4.84)
|4.85
|4.84
|中位數
|4.74(4.82)
|4.87
|4.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52,827,650
|56,833,000
|66,262,540
|最低值
|48,160,000
|51,115,000
|56,178,170
|平均值
|50,787,250
|53,764,820
|60,464,640
|中位數
|51,467,000
|53,642,350
|59,960,950
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|4.21
|4.5
|9.32
|7.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|44,054,762
|38,272,570
|51,694,310
|43,951,087
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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