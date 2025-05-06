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鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估下修至4.74元，預估目標價為92元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 22:10


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對世界(5347-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.82元下修至4.74元，其中最高估值5.48元，最低估值4.21元，預估目標價為92元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5.48(5.48)6.056.21
最低值4.21(4.21)3.343.43
平均值4.8(4.84)4.854.84
中位數4.74(4.82)4.874.86

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值52,827,65056,833,00066,262,540
最低值48,160,00051,115,00056,178,170
平均值50,787,25053,764,82060,464,640
中位數51,467,00053,642,35059,960,950

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS4.214.59.327.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		44,054,76238,272,57051,694,31043,951,087

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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