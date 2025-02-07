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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估下修至4.95元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.05元下修至4.95元，其中最高估值9.24元，最低估值3.23元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.24(9.24)10.7414.4619.79
最低值3.23(4.16)4.094.027.47
平均值5.53(6.3)7.799.9412.71
中位數4.95(6.05)7.149.7511.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值29.75億35.66億41.69億49.72億
最低值26.00億29.16億33.92億37.41億
平均值27.34億32.01億36.46億41.35億
中位數27.29億32.36億35.65億40.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.160.921.562.47
營業收入10.46億11.34億14.89億18.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNBIX

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