鉅亨速報 - Factset 最新調查：Neurocrine生物科學(NBIX-US)EPS預估下修至4.95元，預估目標價為170.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.05元下修至4.95元，其中最高估值9.24元，最低估值3.23元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.24(9.24)
|10.74
|14.46
|19.79
|最低值
|3.23(4.16)
|4.09
|4.02
|7.47
|平均值
|5.53(6.3)
|7.79
|9.94
|12.71
|中位數
|4.95(6.05)
|7.14
|9.75
|11.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29.75億
|35.66億
|41.69億
|49.72億
|最低值
|26.00億
|29.16億
|33.92億
|37.41億
|平均值
|27.34億
|32.01億
|36.46億
|41.35億
|中位數
|27.29億
|32.36億
|35.65億
|40.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.16
|0.92
|1.56
|2.47
|營業收入
|10.46億
|11.34億
|14.89億
|18.87億
詳細資訊請看美股內頁：
Neurocrine生物科學(NBIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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