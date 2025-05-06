鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕蘭提爾科技(PLTR-US)EPS預估上修至0.57元，預估目標價為98.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:17
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對帕蘭提爾科技(PLTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.57元，其中最高估值0.63元，最低估值0.49元，預估目標價為98.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.63(0.61)
|0.82
|1.03
|最低值
|0.49(0.49)
|0.59
|0.87
|平均值
|0.57(0.55)
|0.71
|0.93
|中位數
|0.57(0.55)
|0.71
|0.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|40.01億
|52.87億
|66.63億
|最低值
|36.86億
|40.88億
|60.82億
|平均值
|38.48億
|49.19億
|63.97億
|中位數
|38.95億
|49.46億
|64.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.65
|-0.27
|-0.18
|0.10
|0.21
|營業收入
|10.93億
|15.42億
|19.06億
|22.25億
|28.66億
詳細資訊請看美股內頁：
帕蘭提爾科技(PLTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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