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鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕蘭提爾科技(PLTR-US)EPS預估上修至0.57元，預估目標價為98.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:17


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對帕蘭提爾科技(PLTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.57元，其中最高估值0.63元，最低估值0.49元，預估目標價為98.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.63(0.61)0.821.03
最低值0.49(0.49)0.590.87
平均值0.57(0.55)0.710.93
中位數0.57(0.55)0.710.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值40.01億52.87億66.63億
最低值36.86億40.88億60.82億
平均值38.48億49.19億63.97億
中位數38.95億49.46億64.58億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.65-0.27-0.180.100.21
營業收入10.93億15.42億19.06億22.25億28.66億

詳細資訊請看美股內頁：
帕蘭提爾科技(PLTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPLTR

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