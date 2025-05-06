鉅亨速報 - Factset 最新調查：安森美半導體(ON-US)EPS預估下修至2.3元，預估目標價為46.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:17
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對安森美半導體(ON-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.44元下修至2.3元，其中最高估值3.18元，最低估值2.05元，預估目標價為46.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.18(3.18)
|4.31
|5.44
|5.58
|最低值
|2.05(1.61)
|2.08
|3.75
|5.58
|平均值
|2.34(2.44)
|3.21
|4.64
|5.58
|中位數
|2.3(2.44)
|3.19
|4.59
|5.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|65.04億
|73.37億
|80.87億
|84.28億
|最低值
|55.46億
|53.00億
|65.50億
|84.28億
|平均值
|59.41億
|65.43億
|73.92億
|84.28億
|中位數
|59.40億
|65.58億
|75.00億
|84.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.56
|2.27
|4.25
|4.89
|3.63
|營業收入
|52.55億
|67.40億
|83.26億
|82.53億
|70.82億
詳細資訊請看美股內頁：
安森美半導體(ON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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