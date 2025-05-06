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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安森美半導體(ON-US)EPS預估下修至2.3元，預估目標價為46.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 20:17


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對安森美半導體(ON-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.44元下修至2.3元，其中最高估值3.18元，最低估值2.05元，預估目標價為46.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.18(3.18)4.315.445.58
最低值2.05(1.61)2.083.755.58
平均值2.34(2.44)3.214.645.58
中位數2.3(2.44)3.194.595.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值65.04億73.37億80.87億84.28億
最低值55.46億53.00億65.50億84.28億
平均值59.41億65.43億73.92億84.28億
中位數59.40億65.58億75.00億84.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.562.274.254.893.63
營業收入52.55億67.40億83.26億82.53億70.82億

詳細資訊請看美股內頁：
安森美半導體(ON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSON

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